ВСУ обстреляли несколько жилых домов в Шебекино

Несколько жилых домов попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле белгородского города Шебекино пострадали 11 человек

После этого на территории частного жилого домовладения произошло возгорание. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Кроме того, в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом доме.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУОбстрел

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