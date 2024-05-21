ВСУ обстреляли несколько жилых домов в Шебекино

После этого на территории частного жилого домовладения произошло возгорание. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Кроме того, в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом доме.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

