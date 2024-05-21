ВСУ обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Несколько жилых домов попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
После этого на территории частного жилого домовладения произошло возгорание. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.
Кроме того, в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом доме.
По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.
Ранее над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru