Два человека пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области
Украинские войска атаковали село Новая Таволжанка (Белгородская область), в результате инцидента ранения получили два человека. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, у мужчины диагностированы осколочное ранение лица и минно-взрывная травма, у женщины — осколочное ранение левой стопы. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу.
Получило повреждения и имущество мирных жителей — пробиты кровли, повреждены фасады и выбиты стекла в семи домах, также посечены ворота и кровля гаража.
Кроме того, детонация FPV-дрона привела к разрушению ограждения моста на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Также были повреждены административное здание, склады и автомобили на производственном предприятии в Шебекино.
Ранее около 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в Белгороде после атаки со стороны ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru