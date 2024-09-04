Два человека пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

По его словам, у мужчины диагностированы осколочное ранение лица и минно-взрывная травма, у женщины — осколочное ранение левой стопы. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу.

Получило повреждения и имущество мирных жителей — пробиты кровли, повреждены фасады и выбиты стекла в семи домах, также посечены ворота и кровля гаража.

Кроме того, детонация FPV-дрона привела к разрушению ограждения моста на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Также были повреждены административное здание, склады и автомобили на производственном предприятии в Шебекино.

Ранее около 50 жилых объектов и 17 автомобилей были повреждены в Белгороде после атаки со стороны ВСУ.

