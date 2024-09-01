ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области
Украинские войска в воскресенье атаковали Шебекинский городской округ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Шебекино в результате трех обстрелов повреждено несколько производственных объектов. У зданий пробиты крыши, посечены фасады, перебита газовая труба.
В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал легковой автомобиль. В селе Муром повреждено пять частных домов.
В Белгороде 1 сентября при атаке ВСУ пострадали 11 мирных жителей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru