В Белгороде после атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов

Около 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждено в Белгороде после атаки со стороны украинских войск в ночь на воскресенье, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

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«Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», - отметил Демидов.

По его словам, ликвидация последствий атаки идет с утра 1 сентября. Специалисты Белгорблагоустройства убирают территорию.

Накануне украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгород

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