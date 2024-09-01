В Белгороде после атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
1 сентября 202414:31
Около 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждено в Белгороде после атаки со стороны украинских войск в ночь на воскресенье, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
«Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», - отметил Демидов.
По его словам, ликвидация последствий атаки идет с утра 1 сентября. Специалисты Белгорблагоустройства убирают территорию.
Накануне украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия на треть увеличила импорт чая и кофе из Индии
- На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
- В Белгороде после атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
- Маск назвал инвестиции в экономику Бразилии настоящим безумием
- В США двухмоторный самолет упал на жилой квартал
- СМИ: группа «Сплин» потерпела убытки в 24 млн рублей
- Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки
- ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
- Группа «Алиса» представила релиз нового альбома «Гойда»
- МИД РФ: Строительством военной базы в Литве НАТО устраивает провокацию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru