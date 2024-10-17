Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Российская армия сбила еще два беспилотника ВСУ над Брянской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Богомаз заявил, что количество уничтоженных за ночь над Брянской областью дронов достигло 12

По словам главы области, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Богомаз ранее сообщил жителям региона о работе системы ПВО в Брянской области.

Ранее военнослужащие ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияГубернаторБрянская ОбластьБеспилотники

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