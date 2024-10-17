Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью
17 октября 202414:33
Российская армия сбила еще два беспилотника ВСУ над Брянской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.
Богомаз ранее сообщил жителям региона о работе системы ПВО в Брянской области.
Ранее военнослужащие ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru