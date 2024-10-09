Богомаз заявил, что количество уничтоженных за ночь над Брянской областью дронов достигло 12
9 октября 202405:31
Средства системы ПВО России минувшей ночью уничтожили еще четыре дрона Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.
Таким образом, количество уничтоженных за ночь беспилотников достигло 12.
На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
Ранее в Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru