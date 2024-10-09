Богомаз заявил, что количество уничтоженных за ночь над Брянской областью дронов достигло 12

Средства системы ПВО России минувшей ночью уничтожили еще четыре дрона Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

Над пятью регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Таким образом, количество уничтоженных за ночь беспилотников достигло 12.

На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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