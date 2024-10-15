ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области
15 октября 202417:14
Военнослужащие ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
По словам губернатора, ракета была уничтожена российскими силами ПВО. Он выразил благодарность за работу российским военнослужащим.
Ранее девять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро»
- ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области
- Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-востоке Москвы
- «Реал» удалил Мбаппе с рекламного поста в соцсетях из-за дела об изнасиловании
- Полиция задержала жителя Подмосковья за выращивание конопли
- Шевчук рассказал о новом альбоме группы «ДДТ»
- Минобороны Польши: Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины
- Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой
- ФАС: Наценка на хлеб в торговых сетях является аномально высокой
- Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru