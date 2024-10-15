ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области

Военнослужащие ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

Богомаз заявил, что количество уничтоженных за ночь над Брянской областью дронов достигло 12

По словам губернатора, ракета была уничтожена российскими силами ПВО. Он выразил благодарность за работу российским военнослужащим.

Ранее девять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьПВОВСУРакетный Удар

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