Два американских банка приостановили операции по госдолгу России
Крупные американские кредитные учреждения JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.
Банки ранее вели деятельность по торговле долгом России. После указа Минфина операции США в этой сфере были приостановлены.
Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.
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