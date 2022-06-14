Два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Крупные американские кредитные учреждения JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.

Минфин заявил, что продолжит платить по госдолгу в рублях

Банки ранее вели деятельность по торговле долгом России. После указа Минфина операции США в этой сфере были приостановлены.

Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

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