Обострение «войны нервов»: США отправляет в Иран вооружённые силы
Специалисты по Ближнему Востоку рассказали НСН, как Иран и США будут выстраивать отношения после выхода стран из ядерного соглашения.
Неназванные источники в американской администрации сообщают, что Штаты рассматривают возможность отправки вооруженных сил на Ближний Восток для сдерживания Ирана.
Такую возможность не исключил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, при этом ничего не сообщается об осведомленности Дональда Трампа об этом плане. Но он предупредил, что в случае продолжения ядерной программы Иран будет сильно страдать.
Речь идет о 120 тысячах военных, которых по заявлению исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, перебросят на эти территории, если «иранские вооруженные силы атакуют американских военных, или если власти Ирана ускорят разработку ядерного оружия».
Как пишет NYT, речь не идет о непосредственном вторжении на территорию Ирана, ведь такая операция «потребовала бы большего числа военных».
На прошлой неделе стало известно, что Иран прекратит выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент страны Хасан Роухани уточнил, что Тегеран больше не считает необходимым выполнять требования, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Это стало ответом Ирана Соединенные Штатам, которые ранее заявили о выходе Вашингтона из соглашения.
Востоковед Гумер Исаев в эфире НСН заявил, что Америка в этой ситуации ведет себя весьма агрессивно.
«У США с одной стороны, по последнему заявлению Болтона, нет намерений вступать в прямое столкновение с Ираном, но было заявлено достаточно очевидно, что США будут не только препятствовать угрозе американским союзникам со стороны Ирана, но и со стороны различных прокси, которые действуют в частях Ближнего Востока…До прямого военного столкновения между США и Ираном или бомбардировки Ирана, я думаю, мы не дойдем в нынешний период, но на локальных фронтах будет обострение, и оно уже потихонечку набирает ход», — предупредил Гумер Исаев.
Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не хотят войны с иранским режимом, но в то же время Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.
В беседе с НСН арабист Марианна Беленькая озвучила свою теорию, согласно которой Штаты будут пытаться действовать на нервы Тегерану.
«Никто не будет наносить удары. Единственное, что были заявления с иранской стороны, что планируются совместные российско-иранские учения в районе Ормузского пролива, но не понятно когда, дата не была названа. Это будут психологические игры и громкие заявления, и такая война нервов. Есть случаи, когда война нервов переходит в какие-то боевые действия, но это не тот вариант, не в этом случае. Все-таки война против Ирана это слишком громко, слишком серьезно, и пока об этом речи не идет, и нет для этого никаких оснований», — заверила Марианна Беленькая.
Накануне в Брюсселе состоялось заседания Совета ЕС по иранской ядерной проблеме. Ради этих переговоров госсекретарь США Майк Помпео даже отменил московскую часть визита в Россию.
По итогам встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает неправильной позицию США по увеличению давления на Иран.
А глава дипломатии ЕС Федерика Могерини уточнила, что ответственным поведением в сложившихся условиях было бы избегать любой эскалации по Ирану, в том числе и военной.
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