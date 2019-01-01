Обострение «войны нервов»: США отправляет в Иран вооружённые силы

Как пишет NYT, речь не идет о непосредственном вторжении на территорию Ирана, ведь такая операция «потребовала бы большего числа военных».

На прошлой неделе стало известно, что Иран прекратит выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент страны Хасан Роухани уточнил, что Тегеран больше не считает необходимым выполнять требования, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Это стало ответом Ирана Соединенные Штатам, которые ранее заявили о выходе Вашингтона из соглашения.

Востоковед Гумер Исаев в эфире НСН заявил, что Америка в этой ситуации ведет себя весьма агрессивно.

«У США с одной стороны, по последнему заявлению Болтона, нет намерений вступать в прямое столкновение с Ираном, но было заявлено достаточно очевидно, что США будут не только препятствовать угрозе американским союзникам со стороны Ирана, но и со стороны различных прокси, которые действуют в частях Ближнего Востока…До прямого военного столкновения между США и Ираном или бомбардировки Ирана, я думаю, мы не дойдем в нынешний период, но на локальных фронтах будет обострение, и оно уже потихонечку набирает ход», — предупредил Гумер Исаев.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не хотят войны с иранским режимом, но в то же время Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.

В беседе с НСН арабист Марианна Беленькая озвучила свою теорию, согласно которой Штаты будут пытаться действовать на нервы Тегерану.

«Никто не будет наносить удары. Единственное, что были заявления с иранской стороны, что планируются совместные российско-иранские учения в районе Ормузского пролива, но не понятно когда, дата не была названа. Это будут психологические игры и громкие заявления, и такая война нервов. Есть случаи, когда война нервов переходит в какие-то боевые действия, но это не тот вариант, не в этом случае. Все-таки война против Ирана это слишком громко, слишком серьезно, и пока об этом речи не идет, и нет для этого никаких оснований», — заверила Марианна Беленькая.

Накануне в Брюсселе состоялось заседания Совета ЕС по иранской ядерной проблеме. Ради этих переговоров госсекретарь США Майк Помпео даже отменил московскую часть визита в Россию.

По итогам встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает неправильной позицию США по увеличению давления на Иран.

А глава дипломатии ЕС Федерика Могерини уточнила, что ответственным поведением в сложившихся условиях было бы избегать любой эскалации по Ирану, в том числе и военной.

