Дроны ВСУ атаковали Адыгею
21 июня 202409:02
Украинские дроны атаковали Адыгею в ночь на 21 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Он отметил, что дроны ВСУ атаковали поселок Новый, аул Козет и ПГТ Яблоновское.
Кумпилов добавил, что в результате атаки получила повреждения кровля частного дома в ПГТ Яблоновское. Глава региона пообещал помочь пострадавшей семье.
Ранее Кумпилов сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе в ПГТ Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru