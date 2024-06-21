Дроны ВСУ атаковали Адыгею

Украинские дроны атаковали Адыгею в ночь на 21 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Мурат Кумпилов.

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Он отметил, что дроны ВСУ атаковали поселок Новый, аул Козет и ПГТ Яблоновское.

Кумпилов добавил, что в результате атаки получила повреждения кровля частного дома в ПГТ Яблоновское. Глава региона пообещал помочь пострадавшей семье.

Ранее Кумпилов сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе в ПГТ Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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