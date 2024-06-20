В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

«Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для жителей нет», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

По словам Кумпилова, в 6 часов утра пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание.

Во вторник стало известно, что в Азове Ростовской области из-за удара дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами, напоминает «Свободная пресса». По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. Позже произошла разгерметизация еще одного резервуара, площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи «квадратов».

