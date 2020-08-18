Драгунский: Тихановская уже является национальным лидером белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером с целью провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко, набравший, согласно официальным данным, наибольшее количество голосов избирателей, отверг возможность перевыборов в Белоруссии.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что Тихановская уже стала национальным лидером республики.

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«Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – сказал он.

Ранее музыкант Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что на примере Белоруссии будет создан новый социально-ориентированный строй как пример для всего мира.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Денис ДрагунскийАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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