Драгунский: Тихановская уже является национальным лидером белорусов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером с целью провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко, набравший, согласно официальным данным, наибольшее количество голосов избирателей, отверг возможность перевыборов в Белоруссии.
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что Тихановская уже стала национальным лидером республики.
«Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – сказал он.
Ранее музыкант Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что на примере Белоруссии будет создан новый социально-ориентированный строй как пример для всего мира.
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