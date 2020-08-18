Драгунский: Тихановская уже является национальным лидером белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером с целью провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко, набравший, согласно официальным данным, наибольшее количество голосов избирателей, отверг возможность перевыборов в Белоруссии.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что Тихановская уже стала национальным лидером республики.