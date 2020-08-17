«Будем отвечать»: Лукашенко призвал белорусов не провоцировать силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колёсной техники заявил, что понимает, как многие напряжены сложившейся на улицах ситуацией. По его словам, нужен был повод для того, чтобы ему кричали «Уходи!».
Глава государства подчеркнул, что поручил разобраться с каждым фактом насилия. Вместе с тем он подчеркнул, что жёсткие действия силовиков стали ответом на провокации «некоторых участников уличных беспорядков».
«На провокации будем отвечать соответствующим образом. <…> Никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их», - цитирует Лукашенко информагентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, власть перетерпит, если белорусы выйдут на улицы, но ответит, если те будут «ломить».
Согласно официальным данным властей, Лукашенко выиграл выборы президента с результатом в 80%. Однако оппозиция заявляет, что политик выборы проиграл, и их результаты – сфальсифицированы. В воскресенье, 16 августа, Лукашенко собрал митинг своих сторонников, который оказался не столь многочисленным, сколь митинг его противников. 17 августа глава государства посетил МЗКТ, а затем вместе с сыном Николаем отправился на завод МАЗ.
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