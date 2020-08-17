«Будем отвечать»: Лукашенко призвал белорусов не провоцировать силовиков

Глава государства подчеркнул, что поручил разобраться с каждым фактом насилия. Вместе с тем он подчеркнул, что жёсткие действия силовиков стали ответом на провокации «некоторых участников уличных беспорядков».

«На провокации будем отвечать соответствующим образом. <…> Никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их», - цитирует Лукашенко информагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, власть перетерпит, если белорусы выйдут на улицы, но ответит, если те будут «ломить».

Согласно официальным данным властей, Лукашенко выиграл выборы президента с результатом в 80%. Однако оппозиция заявляет, что политик выборы проиграл, и их результаты – сфальсифицированы. В воскресенье, 16 августа, Лукашенко собрал митинг своих сторонников, который оказался не столь многочисленным, сколь митинг его противников. 17 августа глава государства посетил МЗКТ, а затем вместе с сыном Николаем отправился на завод МАЗ.

