Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников

Выступая перед резервистами на юге страны он отказался раскрывать подробности, выразив надежду, «что скоро будут хорошие новости».

В канцелярии Нетаньяху отметили, что 21 ноября в 20:00 (21:00 мск) израильский кабинет министров соберётся в полном составе «в свете событий, связанных с освобождением заложников».

Источник The Times of Israel в правительстве Израиля добавил, что речь идёт об освобождении «по меньшей мере 50 человек».

Ранее глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии, сообщает RT.

