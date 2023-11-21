Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников, сообщает газета The Times of Israel.
Выступая перед резервистами на юге страны он отказался раскрывать подробности, выразив надежду, «что скоро будут хорошие новости».
В канцелярии Нетаньяху отметили, что 21 ноября в 20:00 (21:00 мск) израильский кабинет министров соберётся в полном составе «в свете событий, связанных с освобождением заложников».
Источник The Times of Israel в правительстве Израиля добавил, что речь идёт об освобождении «по меньшей мере 50 человек».
Ранее глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии, сообщает RT.
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