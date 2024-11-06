«Доверие пошатнулось»: Нетаньяху уволил министра обороны Галанта, страна протестует
Причиной решения стал разлад в доверительных отношениях между Нетаньяху и Галантом, взгляды политиков на войну с ХАМАС серьёзно разошлись.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально объявила об увольнении главы Минобороны Йоава Галанта 5 ноября. При этом слухи о разногласиях между Галантом и Нетаньяху ходили давно, еще в сентябре в СМИ просочилась информация о предстоящих перестановках в военных верхах Израиля.
ДОВЕРИЕ ПОШАТНУЛОСЬ
По словам представителя премьера, причиной решения стал разлад в доверительных отношениях между Нетаньяху и Галантом, нараставший в последние месяцы.
«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», - приводятся слова Нетаньяху в официальном сообщении.
На место министра обороны премьер планирует назначить нынешнего министра иностранных дел Исраэля Каца, а вакантный пост главы МИД предложил министру без портфеля Гидеону Саару.
В стране сразу после увольнения министра обороны Йоава Галанта начались протесты, сообщает The Times of Israel. В Тель-Авиве граждане вышли на шоссе Аялон, заблокировав движение. Некоторые протестующие начали устраивать поджоги.
Среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют главу правительства Биньямина Нетаньяху в «политических играх».
Глава парламентской оппозиции Яир Лапид назвал «безумием» увольнение Галанта в разгар войны. В соцсети X он призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением.
Сам же Йоав Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны разногласиями по созданию госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля, сообщает Time of Israel.
СЛИШКОМ МЯГКИЙ
Союзники Нетаньяху сразу же выразили удовлетворение отставкой Галанта. Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который неоднократно призывал к отставке Галанта из-за мягкости на ливанском направлении, назвал кадровое решение очень правильным.
Напомним, что Галант призывал «учитывать ошибки» и выбирать более сдержанную стратегию при формировании военных операций и кампаний.
При этом сам Нетаньяху и его соратники не видели смысла в промедлении активных действий и атак, Нетаньяху лично выступал на максимальное давление на ливанскую группировку «Хезболлу», несмотря на возможные риски такой стратегии.
Именно Галант оказывался виноват в том, что часть Израиля в итоге была не защищена и страдала от обстрелов со стороны Ливана.
Информация о скором увольнении министра обороны появилась в СМИ еще 16 сентября. По словам министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, уже несколько месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как он не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который подвергается обстрелам со стороны Ливана ежедневно.
ПОПЫТКА НОМЕР ДВА
При этом Администрация Байдена была крайне удивлена решением Нетаньяху уволить главу Минобороны Галанта, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. По его словам, эта ситуация никак не обсуждалась с США, несмотря на появление информации в СМИ за месяц до окончательного решения.
Галант занимал пост министра обороны Израиля с конца 2022 года. В марте 2023 года после критики судебной реформы, проводимой премьером Нетаньяху, он был уволен, но вскоре решение было отменено, и Галант остался на своей должности.
Примечательно, что и тогда Израиль накрыло стихийными протестами, граждане выступали против отставки министра. 26 марта сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира Министерства обороны, заблокировав автомобильное движение. Также люди пришли к дому Галанта в Амикам, чтобы выразить ему поддержку.
Официального уведомления об увольнении министр обороны не получил, скандал с его отстранением тогда просто «замяли».
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