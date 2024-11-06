«Доверие пошатнулось»: Нетаньяху уволил министра обороны Галанта, страна протестует

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», - приводятся слова Нетаньяху в официальном сообщении.

На место министра обороны премьер планирует назначить нынешнего министра иностранных дел Исраэля Каца, а вакантный пост главы МИД предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

В стране сразу после увольнения министра обороны Йоава Галанта начались протесты, сообщает The Times of Israel. В Тель-Авиве граждане вышли на шоссе Аялон, заблокировав движение. Некоторые протестующие начали устраивать поджоги.

Среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют главу правительства Биньямина Нетаньяху в «политических играх».

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид назвал «безумием» увольнение Галанта в разгар войны. В соцсети X он призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением.

Сам же Йоав Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны разногласиями по созданию госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля, сообщает Time of Israel.