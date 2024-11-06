В Израиле из-за увольнения министра обороны начались протесты

В Израиле после увольнения министра обороны Йоава Галанта начались протесты, сообщает The Times of Israel.

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В Тель-Авиве граждане вышли на шоссе Аялон, заблокировав движение. Некоторые протестующие начали устраивать поджоги.

Среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют главу правительства Биньямина Нетаньяху в «политических играх».

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении главы Минобороны Йоава Галанта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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