В Израиле из-за увольнения министра обороны начались протесты
В Израиле после увольнения министра обороны Йоава Галанта начались протесты, сообщает The Times of Israel.
В Тель-Авиве граждане вышли на шоссе Аялон, заблокировав движение. Некоторые протестующие начали устраивать поджоги.
Среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют главу правительства Биньямина Нетаньяху в «политических играх».
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении главы Минобороны Йоава Галанта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru