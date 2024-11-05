Премьер-министр Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Галанта

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении главы Минобороны Йоава Галанта. По словам представителя премьера, причиной решения стал разлад в доверительных отношениях между Нетаньяху и Галантом, нараставший в последние месяцы.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», — указано в сообщении.