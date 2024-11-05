Премьер-министр Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Галанта

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении главы Минобороны Йоава Галанта. По словам представителя премьера, причиной решения стал разлад в доверительных отношениях между Нетаньяху и Галантом, нараставший в последние месяцы.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», — указано в сообщении.

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На место министра обороны премьер планирует назначить нынешнего министра иностранных дел Исраэля Каца, а вакантный пост главы МИД предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Галант занимал пост министра обороны Израиля с конца 2022 года. В марте 2023 года, после критики судебной реформы, проводимой премьером Нетаньяху, он был уволен, но вскоре решение было отменено, и Галант остался на своей должности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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