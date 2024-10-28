«Придется краснеть!»: Заявления Израиля об уроне Ирану сравнили с анекдотом
Для уничтожения иранского ракетного производства нужно несколько волн налетов с участием США, сказал в эфире НСН Сергей Балмасов, вспомнив Рабиновича и Абрамовича.
Звучащие в Израиле заявления об уничтожении производства баллистических ракет в Иране предназначены для «внутренней кухни» и вряд ли соответствуют действительности, заявил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Ирана в ночь на 26 октября. По данным СМИ, в атаке участвовало порядка ста самолетов, израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении «всех стратегических оборонных возможностей» Ирана – зенитно-ракетных систем большой дальности и производства ракет. При этом в Иране признали лишь «ограниченный ущерб» в некоторых районах.
«Это как в том самом анекдоте про Рабиновича, который жалуется на отсутствие репродуктивных способностей в 80 лет. Доктор ему говорит: а что вы хотите, вам же 80 лет? Он отвечает: у Абрамовича же все в порядке. А откуда вы знаете? Он говорит. Ну и вы говорите! Данные относительно атаки весьма слабенькие. Да, попадания какие-то были, но, во-первых, иранцы рассредотачивают производство своих стратегических вооружений. А во-вторых, уровень фиксации таких попаданий слабый. Эти производства сильно заглубленные, диверсифицированные и рассредоточенные по всей стране, поэтому так говорить… Это все заявления для внутренней кухни - вот, какие мы мощные», - сказал Балмасов.
По его мнению, премьеру и министру обороны Израиля придется краснеть, если Иран вновь ответит Израилю ракетным ударом.
«Этот удар был во многом демонстративным. Теперь Ирану придется отвечать, далее будет какой-то обмен. Запасы у них большие, они рассредоточены. И как бы Нетаньяху с Галантом (премьер-министр и министр обороны Израиля – прим. НСН) не пришлось краснеть и объяснять, откуда ракеты, которыми через некоторое время ударят по территории Израиля. Чтобы гарантированно "вынести" все производство, нужно несколько волн налетов, и не израильской авиации, а американской со стратегическими бомбардировщиками и более мощными боеприпасами», - пояснил эксперт.
При этом Балмасов объяснил, как будет развиваться иранский вопрос после выборов президента США, намеченных на 5 ноября.
«Если выиграет Трамп, у него идея фикс разобраться с Ираном, он активно поддерживает Израиль. Трамп хочет переместить вектор военных усилий США с украинского направления на иранское, в поддержку Израиля. Так что в случае победы Трампа здесь все возможно. Да и Харрис не сможет оставить Израиль на произвол судьбы. Администрация Байдена пыталась до выборов это все скрасить, чтобы Израиль с Ираном не обменивались ударами, но как есть – так есть», - заключил собеседник НСН.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее пообещал «должный ответ» на новую агрессию Израиля, отмечает «Радиоточка НСН».
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