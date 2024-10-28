«Придется краснеть!»: Заявления Израиля об уроне Ирану сравнили с анекдотом

Звучащие в Израиле заявления об уничтожении производства баллистических ракет в Иране предназначены для «внутренней кухни» и вряд ли соответствуют действительности, заявил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Ирана в ночь на 26 октября. По данным СМИ, в атаке участвовало порядка ста самолетов, израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении «всех стратегических оборонных возможностей» Ирана – зенитно-ракетных систем большой дальности и производства ракет. При этом в Иране признали лишь «ограниченный ущерб» в некоторых районах.