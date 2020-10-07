Дональд Трамп вылечился от COVID-19

Глава США Дональд Трамп излечился от COVID-19 и вновь приступил к своим президентским обязанностям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника пресс-секретаря Белого дома Брайана Моргенстерна.

Трамп уже принял участие в пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, посвященной урагану "Дельта" и мерам развития экономики. Также о своем выздоровлении президент заявил в своем профиле в Twitter. Трамп написал о брифинге по "Дельте " и о разговоре с губернаторами двух штатов - Техаса и Луизианы.