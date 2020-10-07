Дональд Трамп вылечился от COVID-19

Глава США Дональд Трамп излечился от COVID-19 и вновь приступил к своим президентским обязанностям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника пресс-секретаря Белого дома Брайана Моргенстерна.

Трамп уже принял участие в пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, посвященной урагану "Дельта" и мерам развития экономики. Также о своем выздоровлении президент заявил в своем профиле в Twitter. Трамп написал о брифинге по "Дельте " и о разговоре с губернаторами двух штатов - Техаса и Луизианы.

Ранее в пятницу 2 октября Трамп на своей странице в Twitter рассказал, что заразился COVID-19. Вместе с ним заболела и первая леди государства Мелания Трамп. Супруги лечились в медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесд.

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Уже в понедельник 5 октября президент был выписан из клиники. Врач Шон Конли, лечивший Трампа, заявил, что состояние американского лидера стабилизировалось, что позволяет ему покинуть медучреждение. Ранее НСН писала, что лечащий врач президента заявил об обнаружении в организме Трампа антител к коронавирусу.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАКоронавирусТрамп
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