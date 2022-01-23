Доктор рассказала, как выявить «омикрон» без тестов

Она подчеркнула, это эти признаки заболевания помогают человеку распознать «омикрон».

«Кашель, заложенность носа, насморк и усталость — по-видимому, характерные симптомы варианта "омикрон". Однако, в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — отметила Полинг.

Также, по ее словам, перечисленные симптомы характерны не для всех групп населения. Тем не менее, заявила Полинг, знание указанных симптомов поможет при так называемой самопроверке на коронавирус. Ее принципы утвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал, как бороться с «омикроном» с помощью водки - накапать на маску и подышать парами алкоголя, сообщает «Радио 1»



