Академик рассказал, как бороться с «омикроном» с помощью водки

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — указал Колесников.

Также академик рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос.

Кроме того, Колесников отметил, что россияне больше всего рискуют заразиться коронавирусом в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, и посоветовал не посещать эти места без крайней необходимости.

