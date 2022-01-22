Академик рассказал, как бороться с «омикроном» с помощью водки
Ингаляция с водкой способна защитить от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в эфире «Радио 1».
«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — указал Колесников.
Также академик рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос.
Кроме того, Колесников отметил, что россияне больше всего рискуют заразиться коронавирусом в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, и посоветовал не посещать эти места без крайней необходимости.
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