Врач назвал главные симптомы штамма «омикрон»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал симптомы штамма «омикрон», отметив, что они могут встречаться как вместе, так и по отдельности. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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