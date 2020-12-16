Додон предложил отказаться от выплаты банкам 1 млрд евро из бюджета Молдавии

Деньги из страны выводили три банка — Unibank, Banca sociala и Вanca de economii. Финансовые организации выдавали безвозвратные кредиты. При этом Нацбанк страны, спасая их от банкротства, выделял банкам дотации под государственные гарантии. В результате кредитные организации все равно исчезли, а миллиард евро, выведенный заемщиками в офшоры, в страну не вернулся, сообщает ТАСС.

По мнению Додона, предыдущее решение о возврате долга за счет бюджета необходимо отменить. Он отметил, что эти деньги можно направить на другие цели, сообщает телеканал «360».

Ранее Игорь Додон поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии.

