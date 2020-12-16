Додон предложил отказаться от выплаты банкам 1 млрд евро из бюджета Молдавии

Уходящий президент Молдавии Игорь Додон предложил принять закон, благодаря которому республика сможет отказаться от выплаты порядка миллиарда евро, выведенных банками в офшоры в 2013–2014 годах.

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Деньги из страны выводили три банка — Unibank, Banca sociala и Вanca de economii. Финансовые организации выдавали безвозвратные кредиты. При этом Нацбанк страны, спасая их от банкротства, выделял банкам дотации под государственные гарантии. В результате кредитные организации все равно исчезли, а миллиард евро, выведенный заемщиками в офшоры, в страну не вернулся, сообщает ТАСС.

По мнению Додона, предыдущее решение о возврате долга за счет бюджета необходимо отменить. Он отметил, что эти деньги можно направить на другие цели, сообщает телеканал «360».

Ранее Игорь Додон поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:БанкиИгорь Додон
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