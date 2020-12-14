Составлен список стран, жители которых тратят больше всего денег на еду
Жители Люксембурга лидируют в Европе по наименьшим расходам на еду в семейном бюджете, сообщает РИА Новости.
Они тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. На втором месте - Нидерланды и Великобритания (10,6%). Также менее 12% расходов тратят на пропитание жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии.
Больше всего расходуют на продукты питания жители стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Так, на последнем месте находится Казахстан (49,4%). Более 40% расходов уходит на еду у жителей Украины и Молдавии.
Россия также находится внизу рейтинга, разделив с Черногорией 30 и 31 место.
По статистике, в странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание относительно других затрат невелики и составляют не более 15% от общих семейных расходов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки». Кадры совещания президента с кабмином показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», - заявил президент.
Путин возмутился бездействием Минэкономразвития и обрушился на главу ведомства Максима Решетникова.
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