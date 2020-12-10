Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд (КС) страны утвердил её победу на выборах главы государства.

«Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Молдавии», - написал Додон на своей странице в Facebook.

Напомним, Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре, набрав чуть более более 57% голосов, опередив Додона, у которого 42,25%. В этот четверг, 10 декабря, КС утвердил результаты выборов и мандат Санду в качестве главы государства.

Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря, отмечает RT.