Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд (КС) страны утвердил её победу на выборах главы государства.

«Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Молдавии», - написал Додон на своей странице в Facebook.

Напомним, Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре, набрав чуть более более 57% голосов, опередив Додона, у которого 42,25%. В этот четверг, 10 декабря, КС утвердил результаты выборов и мандат Санду в качестве главы государства.

Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря, отмечает RT.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведет правление избранного президента Молдавии, а также оценил шансы Додона вернуть пост главы государства.

А ранее стало известно, что Майя Санду надеется наладить диалог с Россией для решения спорной ситуации о государственном долге за газ, использованный жителями Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Pro TV.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияПрезидентские ВыборыИгорь Додон
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