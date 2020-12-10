Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах
Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд (КС) страны утвердил её победу на выборах главы государства.
«Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Молдавии», - написал Додон на своей странице в Facebook.
Напомним, Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре, набрав чуть более более 57% голосов, опередив Додона, у которого 42,25%. В этот четверг, 10 декабря, КС утвердил результаты выборов и мандат Санду в качестве главы государства.
Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря, отмечает RT.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведет правление избранного президента Молдавии, а также оценил шансы Додона вернуть пост главы государства.
А ранее стало известно, что Майя Санду надеется наладить диалог с Россией для решения спорной ситуации о государственном долге за газ, использованный жителями Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Pro TV.
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