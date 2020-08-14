Додон обратился к Путину за поставками вакцины от COVID-19 в Молдавию

«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию», - сказал Додон в опубликованном видеообращении.

Ранее стало известно, что США отказались от российской помощи в разработке вакцины и, более того, там заявили, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях».

