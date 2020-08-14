Минздрав анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса

Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19. Как пишет URA.RU, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что это произойдёт в ближайшие дни, возможно, к понедельнику.

При этом, в Минздраве, комментируя дискуссии вокруг российского препарата, назвали его критику безосновательной. Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.

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Кроме того, Михаил Мурашко отметил, что Россию обеспечат вакциной COVID-19 до начала продаж препарата на внешние рынки.

Ранее актер театра и кино, музыкант Павел Майков в беседе с НСН выразил мнение, что нормальный человек не может поверить в создание нашей вакцины.

«К нам быстренько присоединились все наши товарищи – страны третьего, четвертого, пятого миров. Потому что нормальный человек поверить в то, что мы изобрели вакцину, не может. Как я слышал от умных людей – ученых, врачей, вирусологов – даже пять тысяч испытуемых мало, а тут тридцать человек и дочь Путина», – сказал он.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаМинздрав
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