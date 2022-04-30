«Дочка» «Новатэка» сообщает об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше
Почти 500 вагонов со сжиженным природным газом, находящиеся в Польше, могут взорваться из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба дочернего предприятия «Новатэка» Novatek Green Energy.
«Вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и отсутствием возможности дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые законно въехали в Польшу», — цитирует сообщение Газета.ru.
Уточняется, что вагоны со сжиженным газом находятся на железнодорожных путях. В компании опасаются, что в случае улучшения погоды и повышении температуры воздуха в цистернах начнет расти давление газа. В свою очередь это может привести к взрыву.
В Novatek Green Energy заявили о необходимости отправить состав на погрузочные терминалы и невозможности это сделать из-за санкций ЕС против России.
Более 40 млн литров газа, находящихся в цистернах, предназначались для заправочных станций и польских домохозяйств, использующих баллоны с газом для хозяйственных нужд.
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