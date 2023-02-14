СМИ: экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из колонии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее агентство сообщало, что экс-президент может быть отпущен на волю во вторник в связи с новым решением суда. С него сняты все ограничения на передвижение.
Ранее в Верховном суде Киргизии, по ходатайству адвокатов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело бывшего главы государства было отправлено на новое рассмотрение.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011-го по 2017-й год. 8 августа 2019-го он был задержан в своей резиденции в ходе продолжавшейся около суток спецоперации. Сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа, пострадали более 100 человек.
Задержанному Атамбаеву предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции и других нарушениях.
Летом 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Часть обвинений позднее с Атамбаева сняли.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии в 2020 году клановой революцией. По его мнению, «все это похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция».
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