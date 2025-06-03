Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии

Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным по нескольким уголовным эпизодам. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Согласно вердикту, экс-глава государства признан виновным в незаконном получении земель в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, а также в причастности к организации массовых беспорядков в августе 2019 года. Помимо этого, суд постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишил его всех государственных наград.