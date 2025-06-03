Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии

Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным по нескольким уголовным эпизодам. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Согласно вердикту, экс-глава государства признан виновным в незаконном получении земель в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, а также в причастности к организации массовых беспорядков в августе 2019 года. Помимо этого, суд постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишил его всех государственных наград.

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Помимо него, по делу проходят несколько бывших высокопоставленных лиц. Среди них — экс-глава президентской администрации Фарил Ниязов, приговоренный к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы, и бывшая депутат парламента Ирина Карамушкина, осужденная на 7,5 лет.

В апреле этого года тот же суд установил, что Атамбаев был причастен к незаконному досрочному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Последний, будучи осужденным на 16 лет за организацию беспорядков и хранение оружия, покинул территорию Киргизии сразу после выхода на свободу и отправился в Грозный, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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