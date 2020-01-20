Хана переговорам. Сатановский об итогах конференции по Ливии

Участники конференции по Ливии в Берлине 19 января призвали стороны ливийского конфликта - Ливийскую нaционaльную aрмию (ЛНА) Халифа Хафтара и Прaвительстве нaционaльного соглaсия (ПНС) Файеза Сарраджа - обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН оценил итоги берлинского саммита.

«Предсказать можно было, что что-нибудь подпишут. Что именно – предсказать нельзя никогда. Великая победа российской дипломатии, что Хафтар туда приехал. Без России этого бы не было. Все нормально. Разделили на шесть направлений переговорный процесс. Теперь, когда какие-то из них не сработают, – скорей всего, никакие не сработают, потому что никаких предпосылок для этого нет – никто виноват не будет. Мероприятие проведено, фотографии сделаны, все довольны. Африканский союз и Лигу арабских государств в список участников включили, Евросоюз тоже. Все основные игроки, кроме Катара и Туниса, который получил приглашение в последнюю секунду. А раз Катар не включили, то и хана этому переговорному процессу по определению», - подчеркнул он.

Напомним, в саммите приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США Майк Помпео, генсек ООН Антониу Гутерриш. Также на переговорах присутствовали представители Алжира, Египта, ОАЭ и Китая.

