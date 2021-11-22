Во Франции заявили о начале пятой волны COVID-19
Правительство Франции заявило о наличии признаков быстрого распространения очередной, пятой, волны коронавируса. Об этом заявил представитель властей Габриель Атталь, пишет Le Figaro.
Как отметил чиновник, «пятая волна начинается молниеносными темпами». По словам Атталя, число выявляемых во Франции случаев COVID-19 за прошедшую неделю выросло почти на 80%. По его словам, менее чем за неделю показатели заболеваемости увеличились со 100 до 164 заболевших на 100 тысяч населения, пишет «Свободная пресса».
Вместе с тем представитель правительства указал, что во Франции «очень широкий охват вакцинацией». Однако Атталь подчеркнул, что власти страны намерены использовать более жесткие методы, чтобы добиться использования санитарных паспортов, отмечает Газета.ру.
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