Во Франции заявили о начале пятой волны COVID-19

Как отметил чиновник, «пятая волна начинается молниеносными темпами». По словам Атталя, число выявляемых во Франции случаев COVID-19 за прошедшую неделю выросло почти на 80%. По его словам, менее чем за неделю показатели заболеваемости увеличились со 100 до 164 заболевших на 100 тысяч населения, пишет «Свободная пресса».

Вместе с тем представитель правительства указал, что во Франции «очень широкий охват вакцинацией». Однако Атталь подчеркнул, что власти страны намерены использовать более жесткие методы, чтобы добиться использования санитарных паспортов, отмечает Газета.ру.

