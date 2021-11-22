Во Франции заявили о начале пятой волны COVID-19

Правительство Франции заявило о наличии признаков быстрого распространения очередной, пятой, волны коронавируса. Об этом заявил представитель властей Габриель Атталь, пишет Le Figaro.

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Как отметил чиновник, «пятая волна начинается молниеносными темпами». По словам Атталя, число выявляемых во Франции случаев COVID-19 за прошедшую неделю выросло почти на 80%. По его словам, менее чем за неделю показатели заболеваемости увеличились со 100 до 164 заболевших на 100 тысяч населения, пишет «Свободная пресса».

Вместе с тем представитель правительства указал, что во Франции «очень широкий охват вакцинацией». Однако Атталь подчеркнул, что власти страны намерены использовать более жесткие методы, чтобы добиться использования санитарных паспортов, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ФранцияКоронавирус
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