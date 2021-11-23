СМИ: Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

Отмечается, что расписание Кастекса изменится, однако он продолжит работу в режиме самоизоляции. По данным телеканала BFM, ранее у одной из его дочерей был подтвержден коронавирус.

В понедельник правительство Франции заявило о наличии признаков быстрого распространения очередной, пятой, волны коронавируса. Число выявляемых во Франции случаев COVID-19 за прошедшую неделю выросло почти на 80%.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ФранцияКоронавирус
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