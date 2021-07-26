В Госдуме назвали «дискриминацией» углеродный налог ЕС
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассказал НСН, как Европа искусственно взвинчивает углеродный налог с российских производителей, открывая дорогу их конкурентам.
Европа намерена дискриминировать российских производителей, искусственно наращивая углеродный налог, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Есть экология, климатическая повестка, а есть выраженные экономические интересы. Именно последние будут требовать того, чтобы Европа дискриминировала наших производителей в угоду своим, чтобы дискриминировали наши леса, чтобы придумывали дискриминационные подходы к нашей энергетике, генерации электроэнергии. Делается это для того, чтобы углеродный след искусственно нарастить и облагать российские товары пошлинами. Иначе европейские производители станут неконкурентными», - пояснил парламентарий.
Ранее стало известно, что поставщики российских товаров с большим углеродным следом (совокупность всех выбросов парниковых газов при производстве) будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать предложенный Еврокомиссией трансграничный углеродный налог. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
По словам Бурматова, сегодня углеродный след в России один из самых компактных в мире.
«По уровню углеродного следа мы находимся на одном месте с Германией и США. Это достигается за счет того, что у нас одна из самых чистых структур энергетики в мире. Значительную часть генерации электроэнергии занимает абсолютно чистая с точки зрения выбросов парниковых газов атомная энергия. Очень большая гидрогенерация, а также газогенерация, которая считается относительно чистой. Мы на фоне многих других европейских стран смотримся очень хорошо с точки зрения углеродного следа и чистоты нашей электроэнергии как генерации. У нас самая чистая энергетика. И мы единственная страна, уже сумевшая достичь уровня снижения парниковых газов до 70% от 1990 года. Это психологическая отметка, которая установлена многими государствами. В этом году мы планируем начать реализацию эксперимента по углеродной нейтральности регионов. Другие страны ставят это себе только на 2060-й год. Именно поэтому в отношении наших производителей, возможно, будут вводиться дискриминационные меры, направленные на то, чтобы оказать протекционизм европейским производителям и дискриминировать наших экспортеров, для которых европейский рынок является одним из основных. Поэтому предлагается углеродная пошлина», - отметил глава экологического комитета.
Дискриминируется, по мнению Бурматова, и поглощающая способность российских лесов.
«Мы являемся мировым экологическим донором, у нас сосредоточено 20% лесов от всех находящихся на планете. При этом наши европейские партнеры считают, что их поглощающая способность в разы меньше, чем у других стран. Это абсолютно дискриминационные расчеты. То же самое будет по структуре нашей энергетики, по углеродному следу. Здесь нет никаких откровений», - добавил депутат.
Предполагается, что больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 млн евро, азотных удобрений — 398 млн евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.
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