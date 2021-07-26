В Госдуме назвали «дискриминацией» углеродный налог ЕС

Европа намерена дискриминировать российских производителей, искусственно наращивая углеродный налог, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Есть экология, климатическая повестка, а есть выраженные экономические интересы. Именно последние будут требовать того, чтобы Европа дискриминировала наших производителей в угоду своим, чтобы дискриминировали наши леса, чтобы придумывали дискриминационные подходы к нашей энергетике, генерации электроэнергии. Делается это для того, чтобы углеродный след искусственно нарастить и облагать российские товары пошлинами. Иначе европейские производители станут неконкурентными», - пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что поставщики российских товаров с большим углеродным следом (совокупность всех выбросов парниковых газов при производстве) будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать предложенный Еврокомиссией трансграничный углеродный налог. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.

По словам Бурматова, сегодня углеродный след в России один из самых компактных в мире.