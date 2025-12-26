«Любителям» посоветовали держаться подальше от криптовалют
Валерий Корнеев напомнил НСН, что криптовалюта - самый рискованный актив, так как он в любой момент времени может обесцениться до нуля и его нельзя будет продать.
Неквалифицированным инвесторам, то есть обычным физическим лицам, вообще не стоит заниматься криптовалютой, так как здесь очень большие риски. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке, сообщил регулятор. Так, теперь приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Корнеев поддержал такое разделение.
«Это разделение абсолютно логично. Это такой первый шаг к регулированию крипторынка. У нас в принципе для любых инвесторов, которые работают на фондовых рынках, есть определенное разделение, какими активами они могут манипулировать. Понятно, что инвесторам, которые более хорошо разбираются, у них есть определенные сертификаты, квалификационные допуски к действиям, можно допустить операции с большим риском. А тем, кто не имеет такой квалификации и сертификатов, надо ограничить возможности по использованию криптовалют, хотя я бы обычным физическим лицам вообще не рекомендовал ими заниматься. Это очень высоко рискованные активы, потому что они никем не гарантированы. Если вы какую-то другую валюту можете в любой момент продать, то любая криптовалюта в некоторые моменты может стоить ноль», - отметил он.
В частности, согласно концепции Банка России, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, однако только после прохождения тестирования и лимитом не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Корнеев отметил, что это, конечно, не заработок, а такая проба пера.
«Я думаю, что это такая заградительная сумма. Если человек хочет поинтересоваться, как этим можно манипулировать и какие процедуры надо исполнять, то он может попробовать. А говорить о каких-то заработках в таких объемах…Это, скорее, такой вариант дать попробовать, набить руку», - подытожил он.
Ранее инвестор Алексей Мокров в пресс-центре НСН рассказал, что доля цифровых активов в портфеле не может превышать 10%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Турции задержали боевика ИГ, готовившего теракты в Новый год
- Психолог объяснила, почему перед Новым годом особенно хочется секса
- Посол: ФРГ продолжает сворачивать сотрудничество с Россией
- «Полмиллиона на школу»: Кто будет защищать детей вместо Нацгвардии
- «Работа или обещания»: Как создать объективный рейтинг управляющих компаний
- Мурашко поручил усилить работу медиков в регионах в праздники
- Григоренко перечислил самые популярные сервисы на «Госуслугах»
- «Любителям» посоветовали держаться подальше от криптовалют
- В Ставрополе задержали россиянку, готовившую теракт против офицера Минобороны
- В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru