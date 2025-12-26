Неквалифицированным инвесторам, то есть обычным физическим лицам, вообще не стоит заниматься криптовалютой, так как здесь очень большие риски. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке, сообщил регулятор. Так, теперь приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Корнеев поддержал такое разделение.

«Это разделение абсолютно логично. Это такой первый шаг к регулированию крипторынка. У нас в принципе для любых инвесторов, которые работают на фондовых рынках, есть определенное разделение, какими активами они могут манипулировать. Понятно, что инвесторам, которые более хорошо разбираются, у них есть определенные сертификаты, квалификационные допуски к действиям, можно допустить операции с большим риском. А тем, кто не имеет такой квалификации и сертификатов, надо ограничить возможности по использованию криптовалют, хотя я бы обычным физическим лицам вообще не рекомендовал ими заниматься. Это очень высоко рискованные активы, потому что они никем не гарантированы. Если вы какую-то другую валюту можете в любой момент продать, то любая криптовалюта в некоторые моменты может стоить ноль», - отметил он.