Европейский углеродный налог может обойтись России в 1 млрд евро
Россия будет выплачивать более миллиарда евро в год в качестве пошлины в случае, если власти стран ЕС в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, который предложен Еврокомиссией, сообщает РБК.
Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, например, железо, азотные удобрения, сталь, электроэнергия, алюминий, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину, размер которой составит 16% от стоимости продукта.
В 2020 году Москва поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму около 7 млрд евро. Таким образом, в год налог может составить 1,1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что при вступлении мер ЕС в силу, металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет импортировать в страны сообщества лишь при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, образовавшейся при их производстве.
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