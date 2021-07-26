Европейский углеродный налог может обойтись России в 1 млрд евро

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, например, железо, азотные удобрения, сталь, электроэнергия, алюминий, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину, размер которой составит 16% от стоимости продукта.

В 2020 году Москва поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму около 7 млрд евро. Таким образом, в год налог может составить 1,1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что при вступлении мер ЕС в силу, металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет импортировать в страны сообщества лишь при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, образовавшейся при их производстве.

