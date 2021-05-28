Грязная ложь! В России ответили США насчет качества газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, чей газ действительно признан самым грязным на Земле.
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что российский газ является самым грязным на Земле. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал заявление американского министра ложью и усомнился в ее компетентности.
«Это полное вранье и то ли некомпетентность, то ли полная уверенность том, что остальные глупые люди и не понимают, в чем дело. Они переворачивают всю картину с ног на голову, наоборот, это Соединенные Штаты являются производителем самого грязного в этом плане газа. Американцы общепризнанные лидеры по углеродному следу при экспорте СПГ, они конкурируют только с Австралией, российский газ в этом плане гораздо меньший углеродный след имеет», - отметил Юшков.
По его словам, все дело в способах добычи и транспортировки газа, Россия использует трубопроводы, Америка – газ сжижает, увеличивая выброс парниковых газов.
«У их газа большой углеродный след, потому что они добывают его в основном из сланцевых пород. Добыча методом гидроразрыва пласта предполагает больше выбросов парникового газа, потом они доставляют этот газ к побережью, то есть тоже тратят энергию на доставку, потом его сжижают, потом доставляют через океан – возникает дополнительный углеродный след, потом разжижают в Европе и потом доставляют до потребителя. Мы наш газ поставляем в виде трубопроводного газа, мы добываем газообразный газ и просто по трубе его доставляем, у нас меньше тратится энергии на логистическую цепочку, а, значит, меньше выбросов парниковых газов», - объяснил аналитик.
Юшков также подчеркнул, что российские северные маршруты, наоборот, призваны уменьшить углеродный след, который также достигает высоких значений и на украинском маршруте.
«Более того, северные наши маршруты – "Северный поток-1" и "Северный поток-2" – углеродный след имеют меньше, чем украинский, например, маршрут, который более протяженный, плюс у них станция старая, менее эффективная. И мы как раз реализуем проект "Северный поток – 2", чтобы этот углеродный след уменьшить», - рассказал он.
В целом слова министра США не вызывают удивления, таким заявлениям легко противопоставить реальные показатели и научные данные, заключил эксперт.
«Они и до этого какие-то глупые заявления делали. Например, бывший замминистра энергетики США говорил, что в американском газе есть молекулы свободы. Посмеяться можно над этим. В данном случае стоит требовать объективных данных, показателей, исследований. "Газпром", например, в своих отчетах теперь публикует данные об углеродном следе, необходимо тиражировать эту информацию, объяснять, что по научным данным все обстоит иначе», - добавил он.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что у США практически нет возможности помешать строительству газопровода «Северный поток-2».
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