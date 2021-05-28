Грязная ложь! В России ответили США насчет качества газа

По его словам, все дело в способах добычи и транспортировки газа, Россия использует трубопроводы, Америка – газ сжижает, увеличивая выброс парниковых газов.

«У их газа большой углеродный след, потому что они добывают его в основном из сланцевых пород. Добыча методом гидроразрыва пласта предполагает больше выбросов парникового газа, потом они доставляют этот газ к побережью, то есть тоже тратят энергию на доставку, потом его сжижают, потом доставляют через океан – возникает дополнительный углеродный след, потом разжижают в Европе и потом доставляют до потребителя. Мы наш газ поставляем в виде трубопроводного газа, мы добываем газообразный газ и просто по трубе его доставляем, у нас меньше тратится энергии на логистическую цепочку, а, значит, меньше выбросов парниковых газов», - объяснил аналитик.

Юшков также подчеркнул, что российские северные маршруты, наоборот, призваны уменьшить углеродный след, который также достигает высоких значений и на украинском маршруте.

«Более того, северные наши маршруты – "Северный поток-1" и "Северный поток-2" – углеродный след имеют меньше, чем украинский, например, маршрут, который более протяженный, плюс у них станция старая, менее эффективная. И мы как раз реализуем проект "Северный поток – 2", чтобы этот углеродный след уменьшить», - рассказал он.

В целом слова министра США не вызывают удивления, таким заявлениям легко противопоставить реальные показатели и научные данные, заключил эксперт.