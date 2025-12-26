В Ставрополе задержали россиянку, готовившую теракт против офицера Минобороны

Россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила теракт в отношении офицера Минобороны РФ, задержали в Ставрополе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители предотвратили противоправную деятельность жительницы Краснодарского края 2007 года рождения, которая планировала закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство на одном из автомобилей, припаркованных близ войсковой части. Мощность бомбы составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Девушку задержали с поличным при попытке реализации преступного замысла.

«Подозреваемая в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта», - отметили в ФСБ.

Против россиянки возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывчатки и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв самодельных взрывных устройств на газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия в Калужской области, напоминает РЕН ТВ.

