В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами
26 декабря 202509:45
Открытое горение в порту Темрюка, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в порту начался пожар, загорелись два резервуара с нефтепродуктами, напоминает 360.ru.
«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение», - сообщил оперштаб.
Специалисты продолжают работы и ведут охлаждение резервуаров для полной ликвидации пожара.
