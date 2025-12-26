В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами

В порту Темрюка спустя сутки локализовали возгорание резервуаров с нефтепродуктами Большинство пенсионеров получат выплаты за январь досрочно Отправить миротворческий контингент на Украину готовы четыре страны В России предложили учредить День разгрома Наполеона В России смещается акцент на кавказскую кухню