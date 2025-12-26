В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами

Открытое горение в порту Темрюка, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»

Ранее в порту начался пожар, загорелись два резервуара с нефтепродуктами, напоминает 360.ru.

«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение», - сообщил оперштаб.

Специалисты продолжают работы и ведут охлаждение резервуаров для полной ликвидации пожара.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
