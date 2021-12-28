Назарбаев назвал образцовыми отношения России и Казахстана

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге он выразил надежду, что они останутся таковыми и при новом президенте республики Касыме-Жомарте Токаеве.

«Мы соседи, богом данные друг другу. И от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах», - подчеркнул Назарбаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Казахстан является одним из самых близких союзников России, сообщает RT.