Президент Казахстана призвал к диалогу требующих снизить цены на газ демонстрантов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей Мангистауской области страны, требующих снизить цены на газ. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.
Как отметил Токаев, вышедшим на акции протеста гражданам необходимо «проявить ответственность и готовность к диалогу», пишет RT.
Кроме того, власти создали специальную комиссию, которой поручено «найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности» страны.
«Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка», — добавил Токаев.
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