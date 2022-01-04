Президент Казахстана призвал к диалогу требующих снизить цены на газ демонстрантов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей Мангистауской области страны, требующих снизить цены на газ. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

Как отметил Токаев, вышедшим на акции протеста гражданам необходимо «проявить ответственность и готовность к диалогу», пишет RT.

Кроме того, власти создали специальную комиссию, которой поручено «найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности» страны.

«Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка», — добавил Токаев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныГазКазахстан
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