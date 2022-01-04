В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

В СМИ появились видео, как сотрудники правоохранительных органов берут митингующих в оцепление. При этом полиция применяет тактику задержания и блокирования людей с помощью кордонов.

Митингующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта. «Полиция не применяет силовые методы. Полиция в настоящее время осуществляет соблюдение общественного порядка», — сообщил представитель департамента полиции.

Местные жители недовольны повышением цен на сжиженный газ, стоимость которого с начала года выросла с 60 до 120 тенге за литр.

Глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев 3 января сообщил, что у правительства нет возможности выполнить требование протестующих и снизить цену на газ до 50 тенге за литр.

