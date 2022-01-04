В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

В городе Актау на западе Казахстана продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ, сообщает «Коммерсант».

Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

В СМИ появились видео, как сотрудники правоохранительных органов берут митингующих в оцепление. При этом полиция применяет тактику задержания и блокирования людей с помощью кордонов.

Митингующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта. «Полиция не применяет силовые методы. Полиция в настоящее время осуществляет соблюдение общественного порядка», — сообщил представитель департамента полиции.

Местные жители недовольны повышением цен на сжиженный газ, стоимость которого с начала года выросла с 60 до 120 тенге за литр.

Глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев 3 января сообщил, что у правительства нет возможности выполнить требование протестующих и снизить цену на газ до 50 тенге за литр.

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ФОТО: pxhere.com
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