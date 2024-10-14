Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
14 октября 202420:35
Девять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, дроны самолетного типа были ликвидированы благодаря работе систем ПВО Минобороны России.
Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. На месте происшествия работают экстренные службы.
Богомаз поблагодарил за работу подразделения ПВО.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 21 украинский беспилотник самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru