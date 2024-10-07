Над пятью регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 21 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, двенадцать дронов были уничтожены над территорией Крыма, шесть беспилотников сбили над Курской областью, по одному БПЛА – над Белгородской, Брянской, Воронежской областями.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожили дрон ВСУ самолетного типа, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет 360.ru.
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