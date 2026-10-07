Опасен для детей? Юрист оценил шансы Джигана сохранить родительские права
Иван Соловьев заявил НСН, что судебная практика на стороне бывшей супруги Джигана Оксаны Самойловой.
Детей Оксаны Самойловой и Джигана суд не станет «разделять», даже если кто-то из них захочет остаться с отцом, но для этого придется официально установить заболевание рэпера, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Иск Оксаны Самойловой к Джигану (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) об ограничении рэпера в родительских правах зарегистрирован в суде Москвы. Об этом сообщила адвокат Самойловой Марина Дубровская. Ее адвокат не стала конкретизировать, как именно экс-супруга хочет ограничить Джигана в родительских правах. Иск подан в контексте сообщений о том, что артист недавно устроил стрельбу в своем доме, а потом якобы был отправлен на лечение в израильский реабилитационный центр. Соловьев отметил, что Джигана можно полностью лишить прав при желании.
«Самойлова переживает, потому что уверена, что у него есть неограниченный административный ресурс и люди, которые будут ему помогать. Какие аргументы нужны суду? Свидетельские показания, это может быть водитель, няня, не близкие родственники Самойловой и Джигана, чтобы у них не было заинтересованности. Могут учитываться показания соседей и других участников этого всего. Полностью запретить ему общаться с детьми можно в случае, если он будет лишен родительских прав, если у него будет установлено заболевание – наркомания, алкоголизм в определенной стадии, когда это просто опасно для детей. Также суд будет основываться на заключениях органов опеки. Самойловой уже мирового соглашения будет просто ограничить его в общении с детьми, так как судебная практика на стороне бывшей супруги. Никто деток разделять не будет в таком возрасте, что кому-то двух детей, кому-то двух других, так не делается», - объяснил он.
По его словам, будут учитываться именно интересы детей, Джиган может изменить образ жизни, чтобы прийти к компромиссу.
«У детей 12 и 15 лет будут спрашивать мнение, а 6 и 9 лет означает, что суд будет принимать решение в интересах детей. Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Конечно, есть люди, которые на этом пиарятся, включая и юристов, адвокатов. На первом месте здесь должны стоять дети. Если Джиган сделает выводы относительно своего образа жизни, компромисс возможен. Я уверен, что в данном случае возможен абсолютно достойный компромисс, если не приближать точку невозврата в человеческих отношениях», - заключил собеседник НСН.
Скандал вокруг Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) может быть частью спланированной акции против него, а неподтвержденная информация о стрельбе не является основанием для ограничения родительских прав. Об этом НСН рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар.
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