Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»

По словам главы польского МВД, санкционный список Варшавы — уточнение аналогичного списка Евросоюза, ограничения касаются «российских олигархов и фирм», которые работают на территории Польши.

Во вторник был опубликован первый санкционный список польских властей, в него внесены в том числе компании «Газпром», «Акрон», «Новатэк», «Фосагро», Beloil.

Кроме того, под ограничения попали предприятия, которые «иногда не связывают с российскими владельцами».

«В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше», — цитирует Каминьского РИА Новости.

Польские власти заморозят активы и имущество внесенных в санкционный список компаний и граждан, запретят им участвовать в тендерах, а олигархам закроют въезд в Польшу. Отмечается, что список ограничений будет расширяться, в дальнейшем в него включат другие «российские фирмы в Польше».

