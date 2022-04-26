Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»
Польша ввела санкции в отношении России и Белоруссии, в черный список попали 35 компаний и 15 физлиц. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
По словам главы польского МВД, санкционный список Варшавы — уточнение аналогичного списка Евросоюза, ограничения касаются «российских олигархов и фирм», которые работают на территории Польши.
Во вторник был опубликован первый санкционный список польских властей, в него внесены в том числе компании «Газпром», «Акрон», «Новатэк», «Фосагро», Beloil.
Кроме того, под ограничения попали предприятия, которые «иногда не связывают с российскими владельцами».
«В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше», — цитирует Каминьского РИА Новости.
Польские власти заморозят активы и имущество внесенных в санкционный список компаний и граждан, запретят им участвовать в тендерах, а олигархам закроют въезд в Польшу. Отмечается, что список ограничений будет расширяться, в дальнейшем в него включат другие «российские фирмы в Польше».
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