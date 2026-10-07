В Туве загорелся буддийский храм «Устуу-Хурээ»
Пожар произошел в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
Сообщение о возгорании в местечке «Ортаа-Алак» в 5 километрах от города Чадан поступило на Центральный пункт пожарной связи регионального управления министерства. На месте ЧП работали 12 специалистов и четыре единицы техники.
По данным МЧС, пожар локализовали, никто не пострадал.
«Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора Главного управления МЧС... по Республике Тыва», - указали в ведомстве.
«Устуу-Хурээ» - один из крупнейших монастырских комплексов буддистов в регионе, он был возведен в 1905–1907 годах по проекту тибетского ламы Кунтана Римпоче, пишет «Радиоточка НСН». Комплекс считается уникальным памятником тибетской архитектуры.
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