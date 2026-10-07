В Туве загорелся буддийский храм «Устуу-Хурээ»

Загрязнений после пожара на танкере в Черном море не выявили, но у экологов остались вопросы

Лида Мониава останется на должности директора фонда и хосписа «Дом с маяком»

Четверть жителей России мечтают жить в мире без денег

«Троицу» Андрея Рублёва вернули в иконостас Троицкого собора

Картина, купленная американцем за $30, ушла с молотка за $1 млн