В Туве загорелся буддийский храм «Устуу-Хурээ»

Пожар произошел в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Пожар в особняке Миллера в Петербурге потушили спустя сутки

Сообщение о возгорании в местечке «Ортаа-Алак» в 5 километрах от города Чадан поступило на Центральный пункт пожарной связи регионального управления министерства. На месте ЧП работали 12 специалистов и четыре единицы техники.

По данным МЧС, пожар локализовали, никто не пострадал.

«Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора Главного управления МЧС... по Республике Тыва», - указали в ведомстве.

«Устуу-Хурээ» - один из крупнейших монастырских комплексов буддистов в регионе, он был возведен в 1905–1907 годах по проекту тибетского ламы Кунтана Римпоче, пишет «Радиоточка НСН». Комплекс считается уникальным памятником тибетской архитектуры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ГУ МЧС по Республике Тыва
ТЕГИ:МЧСПожарТува

Горячие новости

Все новости

партнеры