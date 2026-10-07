Онколог рассказал о симптомах на поздних стадиях разных видов рака
Большинство видов онкологических заболеваний на ранних стадиях протекает бессимптомно, появление каких-либо признаков рака - повод обратиться к врачу. Об этом заявил онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев в разговоре с «Лентой.ру».
Как отметил эксперт, обычно онкология проходит четыре стадии, условно их можно разделить на ранние (I и II) и поздние (III и IV). Часто на двух последних стадиях начинают проявляться симптомы заболевания, которые зависят от вида рака.
«Для рака молочной железы (РМЖ) — это видимые или ощущаемые изменения в груди, появление уплотнений подмышкой. Для рака желудка — это тошнота или рвота, черный стул. Для рака предстательной железы — появление крови в моче, боли при мочеиспускании или даже постоянные болевые ощущения, отдающие в бедра или спину», — указал Ахмаев.
При этом в случае заболеваний кроветворной системы пациента могут беспокоить повышение температуры и обильная потливость по ночам. Ахмаев отметил, что для поздних стадий рака есть и общие симптомы — слабость и необъяснимая быстрая утомляемость. Как указал онколог, поставить диагноз по таким признакам нельзя, их появление сигнализирует о необходимости обратиться к специалисту. Первичная диагностика заболевания будет различаться в зависимости от симптомов.
«Только опираясь на результаты диагностики, можно поставить диагноз. После чего онкоконсилиум из нескольких специалистов (онколог, хирург, радиотерапевт, химиотерапевт) предлагает тактику лечения. Решение консилиум выносит в случае с каждым онкопациентом в нашей стране», — добавил эксперт.
Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что методы лечения рака достигли колоссального прогресса, заболевания, особенно выявленные на ранних стадиях, удается вылечить «в подавляющем большинстве случаев».
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