Страшнее Анапы в 10 раз: Экологи о последствиях пожара на танкере в Черном море
Если резервуары пробиты, то нефть распространится по побережью за три дня, в сторону Туапсе и Новороссийска, заявил НСН Георгий Каваносян.
На танкере, который загорелся вблизи Сочи, может быть до 90 тысяч тонн нефти, при ЧП у Анапы в сумме было девять тысяч тонн, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
В акватории Черного моря недалеко от Сочи 6 октября произошло возгорание танкера Aframax Rio, который шел из Новороссийска в Индию под флагом Либерии. Пожар возник из-за атаки безэкипажных катеров, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его информации, спасены 23 гражданина Индии, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что танкер унесло течением, сейчас он находится напротив Лазаревского района. Каваносян раскрыл, что ему известно о катастрофе.
«Ключевой вопрос, в каком состоянии резервуары, в которых непосредственно нефть перевозится. Вчера горело достаточно быстро, прогорело буквально за полчаса, есть подозрение, что горело только дизельное топливо, на котором танкер перемещается по морю. Нефть обычно гораздо дольше горит. Не факт, что горели резервуары. Пока волонтеры не видят следов на берегах. Если начнет выбрасывать нефть, мы ее сразу изучим. Это будет означать, что резервуар пробит. Тогда надо будет все оперативно убирать, как было в Анапе. Пишут, что судно затонуло, но я пока только отправляюсь на место ЧП», - рассказал он.
Местные жители сегодня утром пишут, что танкер отнесло течением в сторону Лазаревского, а дыма стало меньше. Оперативный штаб Краснодарского края никакой информации к 10:00 мск не давал.
Если резервуары все-таки пробиты, то нефть распространится по побережью за три дня, предупредил эколог.
«Мы можем получить такую же ситуацию, как с танкерами «Волгонефть», когда танки (резервуары) лежат на дне, и их нужно как-то откачать. Либо мы получаем ситуацию, когда танки начинают излив, тогда это все распространяется за три дня, что будет преимущественно растягивать загрязнение вдоль побережья. Загрязнение пойдет в сторону Туапсе, Новороссийска, уже завтра после обеда ветер будет юго-западный, загрязнение может начать прибивать к берегам. В этом случае на порядок больше нефти, чем было в двух танкерах «Волгонефть», мы можем получить катастрофу в десять раз страшнее, чем это было в Анапе. Общая грузоподъемность танкера 107 тысяч тонн, но это с учетом топлива, масла, пассажиров и так далее. Я думаю, что 90 тысяч тонн там может быть, пока превалирует версия, что его загрузили полностью. А в Анапе у нас было в сумме девять тысяч тонн», - подчеркнул он.
Есть надежда, что на танкере загорелось только судовое топливо из моторного отделения, однако уже сейчас стоит поставить боновые ограждения недалеко от суши, чтоб не допустить катастрофы. Об этом НСН рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
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