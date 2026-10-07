На танкере, который загорелся вблизи Сочи, может быть до 90 тысяч тонн нефти, при ЧП у Анапы в сумме было девять тысяч тонн, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.

В акватории Черного моря недалеко от Сочи 6 октября произошло возгорание танкера Aframax Rio, который шел из Новороссийска в Индию под флагом Либерии. Пожар возник из-за атаки безэкипажных катеров, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его информации, спасены 23 гражданина Индии, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что танкер унесло течением, сейчас он находится напротив Лазаревского района. Каваносян раскрыл, что ему известно о катастрофе.