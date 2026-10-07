В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Грузовой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути, столкнулся с пригородным поездом на железнодорожном переезде в Челябинской области. Об этом сообщила Южно-Уральская железная дорога.

Отмечается, что инцидент произошел в 09.35 по местному времени на регулируемом необслуживаемом дежурным сотрудником переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пригородным пассажирским поездом №6901 Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать ДТП не удалось.

«По предварительной информации, травмирован водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», - говорится в сообщении.

Ранее в Забайкальском крае на станции Чита-1 легковушка выехала на пути и столкнулась с хвостовым вагоном поезда, пострадали пассажир и водитель автомобиля, пишет Ura.ru.

